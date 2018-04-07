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Hamas'tan ABD'ye sert tepki!

Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını soruşturma talebi"ni ikinci kez reddetmesini kınadı

Hamas'tan ABD'ye sert tepki!

Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını soruşturma talebi"ni ikinci kez reddetmesini kınadı

07 Nisan 2018 Cumartesi 22:07
Hamas'tan ABD'ye sert tepki!
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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin  BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır."  ifadesini kullandı.  Kasım ayırca bu tutumun abluka altındaki halka yönelik suçlarda  İsrail'i teşvik etmek anlamına geldiğini kaydetti.

ABD, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca  Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir  soruşturma yürütülmesini isteyen BMGK'nin talebini ikinci kez reddetmişti. BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki  Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü"  kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin şehit olması üzerine  konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
HamasABDBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
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