Halkın yarısı gitmesini istiyor

MONMOUTH Üniversitesi’nce yapılan ankete katılanların yüzde 40’ı, Trump’ın görevden alınmasını desteklediğini belirtti. Bu rakam, Demokrat Parti merkezini dinlettiği ortaya çıktıktan sonra görevinden istifa eden eski Başkan Richard Nixon’ın azledilmesine yönelik halk desteğinden bile yüksek bir oran. Son anket, Amerikalıların yarısından fazlasının, Trump’ın icraatlarını onaylamadığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 52’si, ABD Başkanı’nın politikalarını desteklemediklerini belirtti. Ankete göre halkın yüzde 35’i, Trump’ın ortalama bir Amerikalı için önem teşkil eden sorunlara yoğunlaşmadığını düşünüyor. Başkan Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın, seçimlerden önce Kremlin bağlantılı bir avukatla yaptığı gizli görüşmeye yönelik halk tepkisi de büyüyor. Ankete göre Amerikalıların yüzde 59’u, görüşmeyi hiç bir şekilde uygun görmediklerini söyledi.

Amerikan mallarıyla şov

Başkan Trump, ABD topraklarında üretilen mallara desteğini göstermek için Beyaz Saray’da özel bir etkinlik düzenledi. Trump, ABD’nin 50 eyaletinde üretim tesisleri bulunan yerli firmaların katılımıyla düzenlenen etkinlikte yerli üretim olan bir kovboy şapkası taktı, ardından da beyzbol sopasıyla poz verdi. Trump’ın markasını taşıyan ürünlerin deniz aşırı ülkelerde üretiliyor olması, seçim kampanyası döneminden bu yana ABD liderine yöneltilen eleştirilerin başında yer alıyor.