Halka korku salan gizemli yaratık sonunda görüntülendi!

ARJANTİN'İN Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde. Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, "yarı insan-yarı köpek" gizemli yaratık.
İNSANLARA BULAŞMIYOR
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden "yaratık" insanlarla temastan ise kaçınıyor.
Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.
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