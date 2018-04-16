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Halka korku salan gizemli yaratık sonunda görüntülendi!

Arjantin'de geceleri ortaya çıkarak köpekleri öldüren gizemli canlının sırrı çözülemezken, fotoğrafı çekilen 2 metrelik yaratık karşısında halk dehşete düştü

Halka korku salan gizemli yaratık sonunda görüntülendi!

Arjantin'de geceleri ortaya çıkarak köpekleri öldüren gizemli canlının sırrı çözülemezken, fotoğrafı çekilen 2 metrelik yaratık karşısında halk dehşete düştü

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:10
Halka korku salan gizemli yaratık sonunda görüntülendi!
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 ARJANTİN'İN Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde. Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, "yarı insan-yarı köpek" gizemli yaratık.

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden "yaratık" insanlarla temastan ise kaçınıyor.

Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinGizemli YaratıkKorku
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