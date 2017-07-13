Halk boğalardan kaçarken onlar çatıda ilişkiye girdi

İSPANYA'DA boğa festivali yapıldığı sırada heyecanlarına heyecan katmak isteyen sevgililer, dört katlı ve terk edilmiş olduğu belirtilen bir binanın çatısının üzerine çıkıp cinsel ilişkiye girdi. Meraklı vatadanşlar ise bu anı kaçırmamak için telefonlarına sarıldılar
BATTANİYE ALTINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER
Çiftin battaniye altında cinsel ilişkiye grdiğini gören kişiler o anları kamera aldılar. Videonun dokuz gün süren festivalin kaçıncı gününde çekildiği bilinmiyor.
HAYATİ TEHLİKEYE ALDIRMADAN DEVAM ETTİLER
Turist oldukları belirtilen çiftin, çürük oldukları belirtilen ve her an aşağı düşme ihtimali olan çatı tuğlalarının üzerinde rahat bir şekilde ilişkiye girmesi görenleri hayretler içinde bıraktı
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