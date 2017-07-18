Hakim türbanlı kadının duruşmasına bakmadı

MÜLTECİ olarak geldiği Almanya’da geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak için dava açan Suriyeli kadının türbanlı olduğunu gören hakim, davacı kadından türbanını çıkarmasını istedi. Kadın türbanı çıkarmayı reddedince duruşma yapılamadı. Hakim duruşmayı erteledi. Hakimin bu skandal tutumu, büyük tepki çekti.Kadının avukatı Najat Abokal, Berlin ve Brandenburg’da uygulamada olan ‘Tarafsızlık Yasası’ gereği hizmet alanın dini vecibelerini yerine getirmesinin engellenemeyeceğini hatırlattı. Abokal ayrıca 2016 yılında Federal Anayasa Mahkemesi’nin, seyircilerin türbanlı olarak duruşmayı izleyebileceklerine yönelik aldığı kararı hatırlattı.

‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ZEDELENDİ’

Bonn Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof Klaus Gaerditz, hakimin tutumuyla Suriyeli kadının mahkemede bulunma hakkını elinden aldığını ve böylece kişisel hak ve özgürlükleri zedelediğini savundu.