‘Hakim tarafsızlığı yanlış anlamış!’

ALMAN hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Christine Lüders, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve Berlin İslam Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özdemir, hakime tepki gösterdi. Lüders, hakimin Suriyeli kadının mahkemeye başörtüsü olmadan gelmesini istemesinin kesinlikle anlam verilemeyecek bir durum olduğunu belirtti. Burada birilerinin mahkemenin tarafsızlığını yanlış anladığını ifade eden Lüders, davacı, davalı, sanık veya tanıkların mahkemede dini açıdan tarafsız olmaları yönünde yükümlülükleri bulunmadığını vurguladı. Almanya’da herkesin din özgürlüğüne sahip olduğunu belirten Lüders, “Bu kararın mümkün olduğu kadar çabuk düzeltilmesini ümit ediyorum” dedi.

KESİCİ: DEMEK İÇİNDE DÜŞMANLIK VAR

Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici, mahkemede başörtüsü yasağının normal vatandaş için geçerli olmadığını, hakimin de bunu bilmesi gerektiğini belirterek, “Bu da şunu gösteriyor: Demek insanların içinde bir düşmanlık var. Bu düşmanlık her yöne yansıyor” diye konuştu.Almanya’da başörtüsü yasağının pek çok alana yansıyabileceği yönünde daha önce uyarıda bulunduğunu aktaran Kesici, şimdi mahkeme salonlarında görülen yasaklamanın yarın da toplumda “Başörtülü komşu istemiyoruz” şekline dönüşebileceği yönünde izlenim edinmeye başladığını kaydetti.

ÖZDEMİR: DAHA BÜYÜK SKANDAL

Berlin İslam Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özdemir, Luckenwalde mahkemesindeki hakimin mahkeme salonuna kendi iradesini yansıtmaya çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak herhangi bir yasal dayanağı yok. ‘Mahkeme salonunda dini simgelere müsaade vermem’ gibi tavırlar sergilemeye çalışıyor. İlk olarak bu anayasaya aykırı. Temel özgürlüklere, din özgürlüğüne aykırı olduğu konusunda da kuşku yok.”Berlin’de avukatlık yapan Özdemir, Almanya’da her mahkemenin bir başkanı bulunduğuna dikkati çekerek, Luckenwalde Mahkemesi Başkanı Roswitha Neumaier’i de eleştirdi. Özdemir, Neumaier’in “İlgili hakim mahkemede dini simgelere yer olmadığını ve burada düzeni sağlamaya çalıştığını ifade ediyor” açıklamasına da, “Bana göre daha büyük skandal bu aslında. O hakime çeki düzen vermesi gereken başkan tam tersi tavır sergiliyor” yanıtını verdi. Almanya’da aşırı sağ görüşlü kişilerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Özdemir, özellikle bunun Federal Almanya’ya sonradan katılan eski Doğu Almanya eyaletlerinde özellikle hissedildiğini ifade etti. Bu duruma toplum ve siyasetin sert tavır göstermediğini söyleyen Özdemir, “Bu da bu şekilde her alana etki yapıyor. Gidişat tehlikeli. Şu anda ne toplumun ne de siyasetin buna karşı ciddi adım atma gayretinde olması daha da endişe verici” değerlendirmesinde bulundu.

HAKİM NE İSTEMİŞTİ?

Lückenwalde mahkemesindeki bir hakim, Suriyeli kadının avukatı Najat Abokal’a gönderdiği yazıda, mahkemede dini simgelere yer vermeyeceğini ifade ederek, müvekkilinin boşanma davasına başörtüsüyle katılmamasını istemişti. Abokal, bu yazıya itiraz etmiş, gelecek hafta başlaması beklenen duruşma tarihi mahkeme tarafından ertelenmişti.