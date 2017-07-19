Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

‘Hakim tarafsızlığı yanlış anlamış!’

Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’ndeki Luckenwalde mahkemesindeki bir hakimin, Suriyeli mülteci bir kadından boşanma davasının duruşmasına başörtüsüyle katılmamasını istemesi tepkiyle karşılandı

‘Hakim tarafsızlığı yanlış anlamış!’

Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’ndeki Luckenwalde mahkemesindeki bir hakimin, Suriyeli mülteci bir kadından boşanma davasının duruşmasına başörtüsüyle katılmamasını istemesi tepkiyle karşılandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
‘Hakim tarafsızlığı yanlış anlamış!’
banner404

ALMAN hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Christine Lüders, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve Berlin İslam Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özdemir, hakime tepki gösterdi. Lüders, hakimin Suriyeli kadının mahkemeye başörtüsü olmadan gelmesini istemesinin kesinlikle anlam verilemeyecek bir durum olduğunu belirtti. Burada birilerinin mahkemenin tarafsızlığını yanlış anladığını ifade eden Lüders, davacı, davalı, sanık veya tanıkların mahkemede dini açıdan tarafsız olmaları yönünde yükümlülükleri bulunmadığını vurguladı. Almanya’da herkesin din özgürlüğüne sahip olduğunu belirten Lüders, “Bu kararın mümkün olduğu kadar çabuk düzeltilmesini ümit ediyorum” dedi.

KESİCİ: DEMEK İÇİNDE DÜŞMANLIK VAR

Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici, mahkemede başörtüsü yasağının normal vatandaş için geçerli olmadığını, hakimin de bunu bilmesi gerektiğini belirterek, “Bu da şunu gösteriyor: Demek insanların içinde bir düşmanlık var. Bu düşmanlık her yöne yansıyor” diye konuştu.Almanya’da başörtüsü yasağının pek çok alana yansıyabileceği yönünde daha önce uyarıda bulunduğunu aktaran Kesici, şimdi mahkeme salonlarında görülen yasaklamanın yarın da toplumda “Başörtülü komşu istemiyoruz” şekline dönüşebileceği yönünde izlenim edinmeye başladığını kaydetti.

ÖZDEMİR: DAHA BÜYÜK SKANDAL

Berlin İslam Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özdemir, Luckenwalde mahkemesindeki hakimin mahkeme salonuna kendi iradesini yansıtmaya çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ancak herhangi bir yasal dayanağı yok. ‘Mahkeme salonunda dini simgelere müsaade vermem’ gibi tavırlar sergilemeye çalışıyor. İlk olarak bu anayasaya aykırı. Temel özgürlüklere, din özgürlüğüne aykırı olduğu konusunda da kuşku yok.”Berlin’de avukatlık yapan Özdemir, Almanya’da her mahkemenin bir başkanı bulunduğuna dikkati çekerek, Luckenwalde Mahkemesi Başkanı Roswitha Neumaier’i de eleştirdi. Özdemir, Neumaier’in “İlgili hakim mahkemede dini simgelere yer olmadığını ve burada düzeni sağlamaya çalıştığını ifade ediyor” açıklamasına da, “Bana göre daha büyük skandal bu aslında. O hakime çeki düzen vermesi gereken başkan tam tersi tavır sergiliyor” yanıtını verdi. Almanya’da aşırı sağ görüşlü kişilerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Özdemir, özellikle bunun Federal Almanya’ya sonradan katılan eski Doğu Almanya eyaletlerinde özellikle hissedildiğini ifade etti. Bu duruma toplum ve siyasetin sert tavır göstermediğini söyleyen Özdemir, “Bu da bu şekilde her alana etki yapıyor. Gidişat tehlikeli. Şu anda ne toplumun ne de siyasetin buna karşı ciddi adım atma gayretinde olması daha da endişe verici” değerlendirmesinde bulundu.

HAKİM NE İSTEMİŞTİ?

Lückenwalde mahkemesindeki bir hakim, Suriyeli kadının avukatı Najat Abokal’a gönderdiği yazıda, mahkemede dini simgelere yer vermeyeceğini ifade ederek, müvekkilinin boşanma davasına başörtüsüyle katılmamasını istemişti. Abokal, bu yazıya itiraz etmiş, gelecek hafta başlaması beklenen duruşma tarihi mahkeme tarafından ertelenmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSuriyeMülteciDuruşmaBaşıörtüMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim