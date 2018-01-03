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Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı

ABD'de görülen Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı. Mahkeme jürisi, Atilla'yı 6 suçlamanın beşinden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulundu

Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı

ABD'de görülen Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı. Mahkeme jürisi, Atilla'yı 6 suçlamanın beşinden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulundu

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:58
Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı
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ABD'NİN İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri üyeleri karar için TSİ 17:40'da toplandı.
 
12 kişilik jüri heyeti, tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için toplandı.
 
Jüri üyeleri Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aradı. Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istedi.
 
ATİLLA'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
 
Atilla'ya "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltiliyor.
 
3 OCAK'A KADAR ARA VERİLMİŞTİ
 
28 Kasım'da başlayan davanın esastan yargılanması 4 hafta sonra bitti. 22 Aralık'taki istişarelerin ardından Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle jürinin değerlendirmelerine 3 Ocak'a kadar ara verilmişti.
 
CEZA İÇİN KARARI YARGIÇ AYRI DURUŞMADA VERECEK
 
Birkaç hafta içerisinde Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.
 
CEZA İNDİRİMİ TALEBİ
 
Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.
 
Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.
 
Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Hakan AtillaJüriMahkeme Jürisi
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