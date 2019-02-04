IRAK'IN kuzeyindeki Salahaddin kentinin yakınlarında hacıları taşıyan bir otobüsün geçtiği yolda önceden tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonunun aktardığına göre Salahaddin kentinin yakınlarında hacıları taşıyan bir otobüsün geçtiği yolda mayın patladı, patlama sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Salahaddin vilayetinde, Şiilerin kutsal kabul ettiği imamların kabirleri bulunuyor. İranlıları taşıyan otobüsler çoğu zaman terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı ya da intihar eylemcileriyle düzenlediği saldırılara maruz kalıyor.
Hacıları taşıyan otobüse bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, İranlı hacıları taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
IRAK'IN kuzeyindeki Salahaddin kentinin yakınlarında hacıları taşıyan bir otobüsün geçtiği yolda önceden tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.