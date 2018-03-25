Güzellik yarışmasında skandal! Siyasilerle...

'MİSS Venezuella' güzellik yarışması, yolsuzluk ve cinsel ilişki skandalının ardından süresiz olarak askıya alındı. Skandal, devlete ait petrol şirketine açılan yolsuzluk davasında, bazıları güzellik tacı giymiş adayların, yargılanan kamu görevlileri, siyasetçiler ve iş adamlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerinin iddia edilmesiyle patlak verdi.
YARIŞMALAR SÜRESİZ ASKIYA ALINDI
Sosyal medyada yankı bulan bu iddialar üzerine Miss Venezuella güzellik yarışması organizasyonu, iç denetim bitene kadar yarışmanın askıya alınacağını açıkladı. Yarışmaya aday hazırlayan bir 'güzellik eğitim merkezi' de kapatıldı. 32 milyon nüfuslu Venezuela, uluslararası güzellik yarışmalarında en başarılı ülkelerden biri. Ülke, bugüne kadar 7 kâinat, 6 da dünya güzeli çıkardı.
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