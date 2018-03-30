Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Günlük Burç Yorumu - 30 Mart 2018 Cuma
30 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Güzel spiker elini paylaştı, hayranları şaştı kaldı!

Ünlü radyo sunucusu Jenni Falconer, Raynaud hastalığından muzdarip olduğunu sosyal medya hesabında açıklarken, içler acısı halde olan parmağının resmini paylaştı...

Güzel spiker elini paylaştı, hayranları şaştı kaldı!

Ünlü radyo sunucusu Jenni Falconer, Raynaud hastalığından muzdarip olduğunu sosyal medya hesabında açıklarken, içler acısı halde olan parmağının resmini paylaştı...

30 Mart 2018 Cuma 14:08
Güzel spiker elini paylaştı, hayranları şaştı kaldı!
banner404

ÜNLÜ sunucu Falconer, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafta elini paylaştı ve Raynaud hastalığından bahsetti. 
42 yaşındaki Falconer, parmaklarından birinin diğerlerine kıyasla son derece beyaz olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı.
Raynaud hastalığı ne diye merak ediyorsanız bir çeşit kan dolaşımı bozukluğudur. Soğuk, endişeli veya stresli iseniz, el ya da ayak parmaklarınız renk değiştirebilir. Düzenli egzersiz, nefes egzersizleri veya yoga gibi sporlar bu hastalığın tedavisine yardımcı olabilir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Jenni FalconerRaynaudHastalıkParma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaz sızıntısı, restoranı parçalarına ayırdı
Gaz sızıntısı, restoranı parçalarına ayırdı
Papa "cehennem yoktur" dedi, ortalık karıştı
Papa "cehennem yoktur" dedi, ortalık karıştı
Korkunç cinayet! 17'lik gaspçı, ATM önünde genci kalbinden vurdu
Korkunç cinayet! 17'lik gaspçı, ATM önünde genci kalbinden vurdu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim