Güzel spiker elini paylaştı, hayranları şaştı kaldı!

ÜNLÜ sunucu Falconer, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafta elini paylaştı ve Raynaud hastalığından bahsetti.

42 yaşındaki Falconer, parmaklarından birinin diğerlerine kıyasla son derece beyaz olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı.

Raynaud hastalığı ne diye merak ediyorsanız bir çeşit kan dolaşımı bozukluğudur. Soğuk, endişeli veya stresli iseniz, el ya da ayak parmaklarınız renk değiştirebilir. Düzenli egzersiz, nefes egzersizleri veya yoga gibi sporlar bu hastalığın tedavisine yardımcı olabilir.