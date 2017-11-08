Güzel kadını görünce aklı giden yönetmen, maçı unuttu

MEKSİKA Liginde oynanan Santos Laguna - Atlas mücadelesi 1-1 sona ererken, maça damga vuran olay futbolcular değil tribündeki güzel kadın oldu.
Maçın 75. dakikasında kameraman, tribündeki güzel kadını görünce kadraja alarak takibe başladı. Reji de maçı yayınlamayı unutunca güzel kadın uzun süre ekrana geldi.
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