Güvenlik robotu kendini öldürdü!

KNIGHTSCOPE K5 adlı güvenlik robotu bu aralar sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Knightscope K5 bu sefer bilimkurgu filmlerini aratmayan özellikleri ile değil kullanımına kendi elleri ile son vermesi ile gündemde.

İlk olarak sosyal medyada yer bulan ve daha sonra ABD basının da ilgisi çeken robot, bir süs havuzuna girerek adeta intihar etti.

Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasıyla kısa sürede ünlenen robotun kendini neden suya attığı henüz bilinmiyor.