Güvenlik robotu kendini öldürdü!

KNIGHTSCOPE K5 adlı güvenlik robotu bu aralar sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor.
Knightscope K5 bu sefer bilimkurgu filmlerini aratmayan özellikleri ile değil kullanımına kendi elleri ile son vermesi ile gündemde.
İlk olarak sosyal medyada yer bulan ve daha sonra ABD basının da ilgisi çeken robot, bir süs havuzuna girerek adeta intihar etti.
Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasıyla kısa sürede ünlenen robotun kendini neden suya attığı henüz bilinmiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.