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Güvenlik görevlisi kaşla göz arasında bir deste parayı cebine attı

Bangkok Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın, eşyalarını x-ray cihazından geçiren bir yolcunun parasını çaldı. Hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi

Güvenlik görevlisi kaşla göz arasında bir deste parayı cebine attı

Bangkok Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın, eşyalarını x-ray cihazından geçiren bir yolcunun parasını çaldı. Hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi

15 Mart 2018 Perşembe 14:34
Güvenlik görevlisi kaşla göz arasında bir deste parayı cebine attı
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TAYLAND'DA bulunan Bangkok Havalimanında çalışan 26 yaşındaki Busakorn Somkwamdee isimli kadın güvenlik görevlisi, diğer yolcuların gözü önünde, x-ray cihazının bandı üzerinde bulunan bir turiste ait çantadan bir deste parayı hızlı bir şekilde cebine koyarken yakalandı.

İŞTE ATILDI
Çinli olduğu belirtilen turist, parasının çalındığını fark ettiği anda durumu havalimanı güvenlik müdürüne bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen güvenlik görevlileri, kadının parayı çaldığı gördü ve kadını gözaltına aldı. Suçunu kabul eden kadın işten atıldı.

TEK SEFERDE 2500 LİRA ÇALDI
Havalimanı Müdürü Kittipong Kittikajorn, kadın güvenlik görevlisinin iki yıldır havalimanında çalıştığını ve ilk defa böyle bir olaya karıştığını söyledi. Kadının 450 sterlin (yaklaşık 2500 TL) çaldığı açıklandı.

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