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Güvenli Bölge'de yeni gelişme! Rusya resmen duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 300 kadar Rus askeri polisin Suriye'ye ulaştığını duyurdu.

DÜNYA 25.10.2019, 09:35
Güvenli Bölge'de yeni gelişme! Rusya resmen duyurdu
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300 kadar Rus askeri polisi, Türkiye'yle varılan Soçi mutabakatı kapsamında teröristleri Güvenli Bölge'den uzak tutmak için Suriye'ye giriş yaptı. Gelişmeyi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

#güvenli bölge #Rusya #Rusya Savunma Bakanlığı
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