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Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı

DÜNYA 23.09.2019, 17:23 23.09.2019, 17:30
Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi açıklaması
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri  Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada,  Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını  açıkladı. 

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde  Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa  Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi  gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a  teşekkür etti.
 

#Guterres #Suriye Anayasa Komitesi #Birleşmiş Milletler
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