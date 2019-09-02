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Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "görevini yerine getirdiğini" gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

DÜNYA 02.09.2019, 12:36 Melike Temir
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti
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GÜRCİSTAN Başbakanı Bakhtadze istifa etti.Bakhtadze, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan'da  2018'de başbakanlık görevine geldiğini hatırlatarak bugün istifa ettiğini  bildirdi.Görevi boyunca Gürcistan'ın stratejik kalkınma planının  oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Bakhtadze, "Kalkınmanın stratejik  çerçevesi oluşturuldu, uygulandı ve dolayısıyla görevimden istifa etme kararımı  aldım çünkü görevimi yerine getirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.Bakhtadze, ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon  sürecinin devam ettiğini ve komşu ülkeler ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini  vurguladı. Başbakan Bakhtadze, 20 Haziran 2018'den bu yana başbakanlık görevinde  bulunuyordu.Anayasa göre başbakanın istifa etmesi halinde hükümet de düşmüş  oluyor. İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 7 gün içinde yeni başbakan adayı  ve yeni kabine listesini sunması, parlamentonun da 2 hafta içinde yeni hükümet ve  başbakanı onaylaması gerekiyor.Bakhtadze, 2012'den bu yana ülkede istifa eden dördüncü başbakan oldu.

#Gürcistan Başbakanı #Mamuka Bakhtadze #istifa
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