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Günlerce tecavüz edip öldürdüler

8 yaşındaki Asifa, ocak ayında bir Hindu tapınağında günlerce tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü. Tutuklanan tecavüzcü katillerin hala mahkeme önüne çıkarılmamasına tepkiler artıyor. İktidardaki BJP, ülkedeki tecavüz olaylarını örtbas etmekle ve adalet karşısına çıkarmakta gecikmekle toplumun bütün kesimleri tarafından suçlanıyor.

Günlerce tecavüz edip öldürdüler

8 yaşındaki Asifa, ocak ayında bir Hindu tapınağında günlerce tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü. Tutuklanan tecavüzcü katillerin hala mahkeme önüne çıkarılmamasına tepkiler artıyor. İktidardaki BJP, ülkedeki tecavüz olaylarını örtbas etmekle ve adalet karşısına çıkarmakta gecikmekle toplumun bütün kesimleri tarafından suçlanıyor.

15 Nisan 2018 Pazar 10:56
Günlerce tecavüz edip öldürdüler
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HİNDİSTAN'IN Cammu Keşmir bölgesindeki Kathua'da ocak ayında Hindular tarafından günlerce tecavüze uğradıktan sonra cesedi ormanda  bulunan Asifa Bano'nun katillerinin hala mahkeme önüne çıkarılmamasına tepkiler  büyüyor. 
Yerel basındaki haberlere göre, hükümet, 10 Ocak'ta kaybolan ve 17  Ocak'ta cesedi bulunan Asifa'nın ölümüyle ilgili tutuklanan 8 kişi hakkında hala  bir karara varılmaması nedeniyle eleştiriliyor.
 
Muhalefetteki Hindistan Milli Kongresi (INC)  Başkanı Rahul Gandhi,  Twitter'da paylaştığı mesajda, Hindistan'ın kızlarına karşı suç işleyenlerin ne  zaman adalet karşısına çıkacağını merak ettiğini yazdı.
 
INC Sözcüsü Abhishek Singvi de Başbakan Narendra Modi'ye, Asifa  olayının aydınlatılmasında çok az çaba göstermek ve çok geç hareket etmek  eleştirilerini yöneltti. Singvi, her şeye rağmen Modi'nin adaleti sağlamak için  somut adımlar atacağına inandıklarını vurguladı.
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Güney Asya Direktörü Meenakşi  Ganguly, AA muhabirine yaptığı açıklamada faillerin siyasi olarak korunduğunu  savundu.
 
Ganguly, hükümet son yıllarda cinsel şiddet içeren suçların cezalarını  ciddi şekilde artırsa da uygulamada büyük boşluklar bulunduğunu ifade etti.
 
Kadın ve çocuk hakları savunucusu Rolly Shivhare, sıradan vatandaşlar  için adalet sağlanamadığını söyledi.
 
Shivhare, hükümetin Asifa'nin ailesinin ve tanıkların güvenliğini  sağlaması gerektiğine, aksi takdirde suçluların adalet karşısına çıkarılmasının  zorlaşacağına işaret etti.
 
Asifa'ya tecavüz eden ve vahşice öldürenlerin bir an önce  yargılanmasını isteyenler ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden başlattıkları  girişimlerle adalet taleplerine destek bulabilmek için imza toplama kampanyalarına başladı.
 
Çok sayıda Bollywood oyuncusu da sosyal medya hesapları üzerinden  yaptıkları paylaşımlarda 8 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edenlerin cezasız kaldığı  Hindistan'da yaşamaktan ve milliyetlerinden utandıklarını vurgulayarak, adalet  talep etti. Bazı oyuncular, suçluların idam edilmesini istedi.
 
ÖZEL MAHKEME TALEBİ
 
Hindistanlı Müslümanlar Hukuk Kurulu (AIMPLB) üyesi Arif Mesud,  hükümetin bu davayı hızla karara varacak bir mahkeme kurarak adaleti bir an önce  sağlaması gerektiğini söyledi.
 
Cammu Keşmir Başbakanı Mehbooba Mufti, eyalet Yüksek Mahkemesinden  Asifa'yı tecavüz edip öldürenlerin yargılanacağını özel bir mahkeme kurulmasını  istedi.
 
MODİ'DEN GÜNLER SONRA İLK TEPKİ
 
Başbakan Modi, olayın patlak vermesinden günler sonra ilk defa konuyla  ilgili açıklama yaptı.
 
Modi, dün başkent Yeni Delhi'de düzenlenen bir etkinlikte, hiçbir  suçun cezasız kalmayacağını, adaletin sağlanacağını söyledi.

İKTİDAR ÜYELERİNİN SUÇLULARA YÖNELİK DESTEĞİ

Küçük Asifa'nın tecavüzcüsü ve katillerine iktidar partisi üyelerinin  desteği de dikkati çekti.
 
BJP üyesi Rajiv Jasrotia, konunun ailevi bir mesele olduğunu iddia  ederken, şüphelilerin tutuklanması parti üyeleri tarafından protesto edildi.
 
Hindu milliyetçisi sağcı bir grup avukat, polisin iddianameyi  mahkemeye sunmasını engellemeye çalışırken, BJP üyesi 2  Eyalet Bakanı tecavüzle  suçlanan kişilerin lehine bir gösteriye katıldı.
 
Bakanlar daha sonra görevlerinden istifa etti.
 
KÜÇÜK ASİFA MÜSLÜMANLARI SİNDİRME ÇABALARININ KURBANI OLDU 
 
Yerel basındaki haberlere göre, Kathua ilçesine bağlı Rasana köyünde  yaşayan 8 yaşında Asifa, 10 Ocak günü ormana ailesine ait atları almaya gitti  ancak geri dönmedi. Himalayalar'da yaşayan göçmen Müslüman topluluk Gujjar'ların  üyesi olan ailesi ve komşuları tüm çabalarına rağmen kızı bulamadı.
 
Asifa'nın ailesi, 12 Ocak'ta polise başvurdu ancak Hint polisi olayla  ilgilenmedi.
 
Yıllardır, bölgedeki Hindu çoğunluk tarafından ezilen ve yerlerinden  edilmek istenen Gujjarlar, polisin ilgisiz tavrını protesto amacıyla gösteriler  düzenledi.

BACAKLARI KIRILMIŞ HALDE BULUNDU
 
Küçük Asifa'nın cesedi 17 Ocak'ta bulundu, annesinin ifadesine göre  Asifa işkence görmüş, bacakları kırılmıştı, kollarında ve parmaklarında çürüme  izleri vardı, tırnakları siyaha dönmüştü.
 
SAĞCI HİNDULAR ASİFA'NIN CESEDİNİN KÖYE GÖMÜLMESİNE İZİN VERMEDİ
 
Asifa'nın cesedini, satın aldıkları ve daha önce ölülerini gömdükleri  alana gömmek isteyen Gujjarlar, sağcı Hinduların tehditleri üzerine küçük kızın  cesedini 11 kilometre uzaktaki başka bir köye götürdü. 

Cesedin bulunmasından 6 gün sonra 23 Ocak'ta, Cammu Keşmir Eyalet  Başbakanı Mehbooba Mufti, olaya dair cinayet büroda soruşturma açılmasını istedi.  Olayla ilgili 8 kişiyi tutuklayan dedektifler, Asina'nın yerel bir Hindu  tapınağında günlerce tutulduğunu ve bilincinin kapalı kalması için sürekli  sakinleştirici verildiğini bildirdi. 

Savcı iddianamesinde, Asifa'nın defalarca tecavüze uğradığı, işkence  gördüğü, en sonunda boğularak öldürüldüğü ve öldükten sonra kafasına taşla  vurulduğu ifadeleri yer aldı.

İddianamede ayrıca 60 yaşındaki emekli hükümet yetkilisi Sanji Ram'ın,  Surender Verma, Anand Dutta ve Tilak Raj adlı kişiler ve Asifa'yı bulmakla  görevlendirilen iki memurdan biri olan Deepak Khajuria'nın yardımlarıyla suçu  planladığı belirtildi. İddianamede Ram'ın oğlu Vishal, yeğeni ve diğer iki genç  de tecavüz ve cinayetle suçlandı.

Dedektifler ise Khajuria ve arama çalışmalarına katılan diğer polis  memurlarının, ceset adli tıp laboratuvarına gönderilmeden önce Asifa'nın kanlı ve  çamurlu elbiselerini yıkadıklarını öne sürdü.

Suçu işleyenlerin gerekçelerinden birinin, Gujjarları korkutarak Cammu  Keşmir'i terk etmelerini sağlamak olduğu düşünülüyor.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 11:04
Anahtar Kelimeler:
çocukIstismarıCinayetVahşetTecavüzHindistanKatillerTAPINAKDin
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