Günlerce tecavüz edip öldürdüler

HİNDİSTAN'IN Cammu Keşmir bölgesindeki Kathua'da ocak ayında Hindular tarafından günlerce tecavüze uğradıktan sonra cesedi ormanda bulunan Asifa Bano'nun katillerinin hala mahkeme önüne çıkarılmamasına tepkiler büyüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet, 10 Ocak'ta kaybolan ve 17 Ocak'ta cesedi bulunan Asifa'nın ölümüyle ilgili tutuklanan 8 kişi hakkında hala bir karara varılmaması nedeniyle eleştiriliyor.



Muhalefetteki Hindistan Milli Kongresi (INC) Başkanı Rahul Gandhi, Twitter'da paylaştığı mesajda, Hindistan'ın kızlarına karşı suç işleyenlerin ne zaman adalet karşısına çıkacağını merak ettiğini yazdı.



INC Sözcüsü Abhishek Singvi de Başbakan Narendra Modi'ye, Asifa olayının aydınlatılmasında çok az çaba göstermek ve çok geç hareket etmek eleştirilerini yöneltti. Singvi, her şeye rağmen Modi'nin adaleti sağlamak için somut adımlar atacağına inandıklarını vurguladı.



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Güney Asya Direktörü Meenakşi Ganguly, AA muhabirine yaptığı açıklamada faillerin siyasi olarak korunduğunu savundu.



Ganguly, hükümet son yıllarda cinsel şiddet içeren suçların cezalarını ciddi şekilde artırsa da uygulamada büyük boşluklar bulunduğunu ifade etti.



Kadın ve çocuk hakları savunucusu Rolly Shivhare, sıradan vatandaşlar için adalet sağlanamadığını söyledi.



Shivhare, hükümetin Asifa'nin ailesinin ve tanıkların güvenliğini sağlaması gerektiğine, aksi takdirde suçluların adalet karşısına çıkarılmasının zorlaşacağına işaret etti.



Asifa'ya tecavüz eden ve vahşice öldürenlerin bir an önce yargılanmasını isteyenler ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden başlattıkları girişimlerle adalet taleplerine destek bulabilmek için imza toplama kampanyalarına başladı.



Çok sayıda Bollywood oyuncusu da sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda 8 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edenlerin cezasız kaldığı Hindistan'da yaşamaktan ve milliyetlerinden utandıklarını vurgulayarak, adalet talep etti. Bazı oyuncular, suçluların idam edilmesini istedi.



ÖZEL MAHKEME TALEBİ



Hindistanlı Müslümanlar Hukuk Kurulu (AIMPLB) üyesi Arif Mesud, hükümetin bu davayı hızla karara varacak bir mahkeme kurarak adaleti bir an önce sağlaması gerektiğini söyledi.



Cammu Keşmir Başbakanı Mehbooba Mufti, eyalet Yüksek Mahkemesinden Asifa'yı tecavüz edip öldürenlerin yargılanacağını özel bir mahkeme kurulmasını istedi.



MODİ'DEN GÜNLER SONRA İLK TEPKİ



Başbakan Modi, olayın patlak vermesinden günler sonra ilk defa konuyla ilgili açıklama yaptı.



Modi, dün başkent Yeni Delhi'de düzenlenen bir etkinlikte, hiçbir suçun cezasız kalmayacağını, adaletin sağlanacağını söyledi.

İKTİDAR ÜYELERİNİN SUÇLULARA YÖNELİK DESTEĞİ

Küçük Asifa'nın tecavüzcüsü ve katillerine iktidar partisi üyelerinin desteği de dikkati çekti.



BJP üyesi Rajiv Jasrotia, konunun ailevi bir mesele olduğunu iddia ederken, şüphelilerin tutuklanması parti üyeleri tarafından protesto edildi.



Hindu milliyetçisi sağcı bir grup avukat, polisin iddianameyi mahkemeye sunmasını engellemeye çalışırken, BJP üyesi 2 Eyalet Bakanı tecavüzle suçlanan kişilerin lehine bir gösteriye katıldı.



Bakanlar daha sonra görevlerinden istifa etti.



KÜÇÜK ASİFA MÜSLÜMANLARI SİNDİRME ÇABALARININ KURBANI OLDU



Yerel basındaki haberlere göre, Kathua ilçesine bağlı Rasana köyünde yaşayan 8 yaşında Asifa, 10 Ocak günü ormana ailesine ait atları almaya gitti ancak geri dönmedi. Himalayalar'da yaşayan göçmen Müslüman topluluk Gujjar'ların üyesi olan ailesi ve komşuları tüm çabalarına rağmen kızı bulamadı.



Asifa'nın ailesi, 12 Ocak'ta polise başvurdu ancak Hint polisi olayla ilgilenmedi.



Yıllardır, bölgedeki Hindu çoğunluk tarafından ezilen ve yerlerinden edilmek istenen Gujjarlar, polisin ilgisiz tavrını protesto amacıyla gösteriler düzenledi.

BACAKLARI KIRILMIŞ HALDE BULUNDU



Küçük Asifa'nın cesedi 17 Ocak'ta bulundu, annesinin ifadesine göre Asifa işkence görmüş, bacakları kırılmıştı, kollarında ve parmaklarında çürüme izleri vardı, tırnakları siyaha dönmüştü.



SAĞCI HİNDULAR ASİFA'NIN CESEDİNİN KÖYE GÖMÜLMESİNE İZİN VERMEDİ



Asifa'nın cesedini, satın aldıkları ve daha önce ölülerini gömdükleri alana gömmek isteyen Gujjarlar, sağcı Hinduların tehditleri üzerine küçük kızın cesedini 11 kilometre uzaktaki başka bir köye götürdü.

Cesedin bulunmasından 6 gün sonra 23 Ocak'ta, Cammu Keşmir Eyalet Başbakanı Mehbooba Mufti, olaya dair cinayet büroda soruşturma açılmasını istedi. Olayla ilgili 8 kişiyi tutuklayan dedektifler, Asina'nın yerel bir Hindu tapınağında günlerce tutulduğunu ve bilincinin kapalı kalması için sürekli sakinleştirici verildiğini bildirdi.

Savcı iddianamesinde, Asifa'nın defalarca tecavüze uğradığı, işkence gördüğü, en sonunda boğularak öldürüldüğü ve öldükten sonra kafasına taşla vurulduğu ifadeleri yer aldı.

İddianamede ayrıca 60 yaşındaki emekli hükümet yetkilisi Sanji Ram'ın, Surender Verma, Anand Dutta ve Tilak Raj adlı kişiler ve Asifa'yı bulmakla görevlendirilen iki memurdan biri olan Deepak Khajuria'nın yardımlarıyla suçu planladığı belirtildi. İddianamede Ram'ın oğlu Vishal, yeğeni ve diğer iki genç de tecavüz ve cinayetle suçlandı.

Dedektifler ise Khajuria ve arama çalışmalarına katılan diğer polis memurlarının, ceset adli tıp laboratuvarına gönderilmeden önce Asifa'nın kanlı ve çamurlu elbiselerini yıkadıklarını öne sürdü.

Suçu işleyenlerin gerekçelerinden birinin, Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'i terk etmelerini sağlamak olduğu düşünülüyor.