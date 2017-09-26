Güney Kore’den Kuzey Kore’ye diyalog çağrısı

KANG-Kyung-wha ABD’ye tek başına yaptığı ilk ziyaretinde, Washington’da katıldığı bir forumda, Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan vaz geçirmek ve Güney Kore ile ilişkilerini geliştirmesi için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülebileceği ve sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

"Bu hususta bir kez daha, iki Kore arasında ilişkileri başlatmak ve Kore yarımadasında uzlaşma ve kalıcı barış sağlayacak yolu açmak için Güney Kore’yi 17 Temmuz’da yaptığımız iki Kore arasındaki temasları canlandırma teklifimize cevap vermeye çağırıyoruz” dedi.

Başkan Moon Jae-in’in Liberal yönetimi, iki ülke arasındaki gerilen ilişkileri düzeltmek vaadiyle seçilmişti. Moon devlet başkanı seçilmesinden iki ay sonra askeri gerilimi yumuşatmak, 1950 -53 arasında Kore savaşında parçalanan ailelerin birleştirilmesi için iki Kore’nin görüşmelere başlaması teklifinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Kang, Kuzey Kore meselesinin Güney Kore ve ABD’nin halen karşı karşıya olduğu en çetrefilli problem olduğunu ancak bu problemin onların ittifakını daha da güçlü hale getirdiğini söyledi.