Güneşin neye benzediğini unuttular!

HEMEN hemen her gün yağmur yağan bu kasaba, muson bulutlarının sürekli üzerinde olması nedeniyle güneşi fazla görmüyor. Yüksek nem ve yağmur kesintisiz sürüyor.

Fakat Dünyanın en fazla yağış alan bölgesi olan Cherrapunji, bu özelliği sayesinde turistlerin uğrak yeri olmayı başarıyor.

İşte yıl boyunca yağışlardan kurtulamaya Cherrapunji kentinden kareler...

