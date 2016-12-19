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Güneş'in "gezegen yiyen" ikiz kardeşi bulundu

Bilim adamları, Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıkta Güneş'e çok benzeyen ve çevresindeki gezegenleri "yiyen" bir yıldız keşfetti

Güneş'in "gezegen yiyen" ikiz kardeşi bulundu

Bilim adamları, Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıkta Güneş'e çok benzeyen ve çevresindeki gezegenleri "yiyen" bir yıldız keşfetti

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:44
Güneş'in "gezegen yiyen" ikiz kardeşi bulundu
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"ASTRONOMY and Astrophysics" dergisinde yayımlanan çalışma, Güneş'e  "ikiz kardeşi kadar" benzeyen ve 6 milyar yaşında olduğu sanılan HIP 68468 adlı  yıldızın, çevresindeki gezegenleri kendisine çekerek yuttuğunu ortaya koydu.
 
Çalışmayı yürüten uluslararası ekipten Chicago Üniversitesi Öğretim  Üyesi Jacob Bean, “Elde edilen bulgular, yakın gelecekte bir gün Güneş’in de  Dünya’yı içine çekerek yok edeceği anlamına gelmiyor. Ancak yıldız sistemlerinin,  gezegen sistemleri için benzer etkilere sahip olabileceğini görmemizi sağlıyor."  dedi.
 
Yale Üniversitesinden Debra Ficher, “Bilgisayar simülasyonları,  günümüzden milyarlarca yıl sonra, Merkür’ün gezegenler arası kütle çekim gücünün  birikmesi sonucu Güneş tarafından yutulacağını gösteriyor." ifadesine yer verdi.
 
HIP 68468 yıldızının yörüngesindeki gezegenleri yemesinin de bunun bir  örneği olduğunu söyleyen Ficher, "Keşif, gezegen sistemlerinin şekillenmesi  hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor.” yorumunu yaptı.
 
Şili'deki La Silla Rasathanesi'nde yer alan 3,6 metrelik teleskobu  kullanan araştırmacılar, HIP 68468 yıldızının yörüngesinde biri Neptün’den yüzde  50, diğeri ise Dünya’dan 3 kat daha büyük iki gezegen tespit etti.
 
Araştırmacılar, Dünya'dan 3 kat büyük gezegenin, çevresinde döndüğü  HIP 68468 yıldızına çok yakın bir mesafede bulunduğu ve yörüngesindeki dönüşünü 3  günde tamamladığını belirledi.
 
Söz konusu iki gezegenin büyük olasılıkla gezegen sisteminin dış  kısmından içe doğru çekildiğine işaret eden bilim adamları, sistemdeki diğer  gezegenlerin ise ya HIP 68468 tarafından dışarı fırlatıldığını ya da yutulduğunu  ileri sürdü.
 
HIP 68468 yıldızının, ısıya dayanıklı metallerle dolu kayalık  gezegenleri yuttuğu için yaşıtı bir yıldızdan 4 kat daha fazla lityum içerdiği  kaydedildi.
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GüneşAstronomy And AstrophysicsYale ÜniversitesiDebra FicherChicago ÜniversitesiJacob Bean
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