Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Trump'tan beklenmeyen sözler...

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i çağırıp görüşmeler yürütmesini sağlamasının damga vurduğu G7 zirvesinin kapanışında da gündem İran ve ticaret savaşlarıydı.

Macron'un ortak basın toplantısı düzenlediği ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlar uyguladığı İran'la diğer yandan görüşme temennisini bir kez daha dile getirdi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, bu görüşmenin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin gerçekçi olduğunu dile getirdi.



Öncesinde gazetecilere konuşan Macron da olası Trump-Ruhani buluşması için hazırlık görüşmeleri yürütüldüğünü duyurdu.



Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı "Umuyorum ki, gelecek haftalarda bu görüşmeler temelinde Ruhani ile Trump arasında bir zirve görebileceğiz" dedi.



Eylül sonunda New York'te düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacak Ruhani ile Trump'ın bu vesileyle görüşme fırsatı var.

