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Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!

Çin'de uzun süre akıllı telefonundan çevrimiçi oyun oynayan 21 yaşındaki kadın, gözlerinin gördüğü zarar sonrası geçici kör oldu

Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!

Çin'de uzun süre akıllı telefonundan çevrimiçi oyun oynayan 21 yaşındaki kadın, gözlerinin gördüğü zarar sonrası geçici kör oldu

09 Ekim 2017 Pazartesi 18:04
Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!
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AKILLI telefonların hızlı yükselişiyle hayatımıza giren online oyunlar, insan sağlığını tehdit eden boyutlarda sorunlara da yol açabiliyor. 
 
Çin'de yaşanan olayda 21 yaşındaki Wu Xiaojing, oyun bağımlılığının son kurbanlarından biri oldu. 
 
Akıllı telefonunda Honour of Kings isimli popüler online oyunu bir gün boyunca oynayan genç kadın, uzun saatler sonunda sağ gözündeki görüşünü kaybetmeye başladı. 
 
Finans sektöründe çalışan Xiaojing, farklı hastanelere teşhis için götürülürken, talihsiz kadının rahatsızlığı "Retinal Arter Tıkanıklığı" olarak tanımlandı. Daha çok yaşlı insanlarda görülen bu hastalık, tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda kalıcı körlüğe de neden olabiliyor.
 
"HASTANEDE BİLE TELEFONU ELİNDE"
 
Genç kadının bu yaşadıkları Çin'de sosyal medyada günün konusu olurken, Weibo kullanıcıları Wu Xiaojing'in hastanede bile akıllı telefonu bırakmadığına dikkat çekti. 
 
Diğer kullanıcılar da bu yaşananlara rağmen hala akıllı telefonlarından oyunu silmediklerine dikkat çekti. 
 
Çin'de yayın yapan The Global Times'a röportaj veren Wu Xiaojing, çalışmadığı günlerde sabah 6'da kalktığını, kahvaltının ardından öğlen 4'e kadar aralıksız oyun oynadığını söyledi. 
 
200 MİLYONDAN FAZLA İNSAN OYNUYOR
 
Çin'in en popüler oyunu olan Honour of Kings'i 200 milyondan fazla insan oynuyor.
 
Oyunun yapımcısı Tencent, bağımlılık ihtimalini önlemek için oyunu12 yaşın üzerindekilerin, günde en fazla 1 saat oynaması yönünde uyarıda bulunmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
çinOyunçevrimiçi Oyun
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