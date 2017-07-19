Gümrüklerden kimlik numarası hatırlatması

GÜMRÜK yetkilileri, başkasına ait araçla Türkiye’ye gidilebileceğini, ancak konsolosluklardan veya ADAC gibi otomobil kurumlarından vekaletname alınması gerektiğini hatırlattı. Vekaletnameyi alanların, araç sahibinin kimlik numarasını da yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirten yetkililer, “Başkasına ait aracı vekaletnameyle Türkiye'ye götüreceklerin, araç sahibinin kimlik numarasını beyan etmesi gerekir” dedi.

SADECE BİR ARAÇ

Bir kişinin sadece bir aracı Türkiye’ye götürebileceğine dikkati çeken yetkililer, kimlik numarasıyla araç sahiplerinin veya sürücünün başka bir aracı Türkiye'ye sokup sokmadığını kontrol ettiklerini söyledi.