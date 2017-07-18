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Gülen'den Sisi yanlısı gazeteye demeç

Mısır’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kendilerine yapılan haksızlıkları Avrupa’nın anlaması daha çok kurban vermeleri gerektiğini söyledi

Gülen'den Sisi yanlısı gazeteye demeç

Mısır’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kendilerine yapılan haksızlıkları Avrupa’nın anlaması daha çok kurban vermeleri gerektiğini söyledi

18 Temmuz 2017 Salı 18:39
Gülen'den Sisi yanlısı gazeteye demeç
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mısır’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj verdi. Gülen, “15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine kesin olarak bir kesimi suçlayamayacağını ancak ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söyledi. Gülen, darbe girişiminin olduğu gece darbeyi kınadığını, kendilerine atılan darbe teşebbüsü suçlamasının uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından soruşturulmak üzere Türkiye’ye gelmeyi teklif ettiğini ancak Tayyip Erdoğan’ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

Fetullah Gülen, Erdoğan’ın Hitler, Stalin ve Mao gibi diktatör olduğunu ileri sürerek, Avrupa’nın kendisini anlaması için daha çok kurban vermeleri gerektiğini iddia etti. Gülen, 15 Temmuz olaylarının gerçek bir askeri darbe veya sistematik bir oyun olsa da Erdoğan'a karşı yeni bir askeri eylem beklemediğini, kendilerine karşı yürütüldüğünü iddia ettiği aşırılıklara rağmen asla böyle bir darbe hareketini kabul etmeyeceğini söyledi.

FETÖ elebaşısı, Türk milletinin tercihine saygı duyduğunu, ülkeyi yönetmek için bir “çobanı” bile seçebileceğini ancak Tayyip Erdoğan’ın bir diktatör gibi hareket ederek yargıyı kontrol altına aldığını iddia etti. Gülen, ABD Devlet Başkanı Trump’ın kendisini Türkiye’ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye’ye gideceğini öne sürdü.
Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü liderine Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Tayyip Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Fetullah Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye’de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 18:48
Anahtar Kelimeler:
MısırFETÖ Elebaşı Fetullah GülenSisi
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