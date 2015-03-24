Gruplar halinde 860 bin tecavüz!

Focus dergisinin haberine göre, Gebhardt, İkinci Dünya Savaşı sonrası askerlerin tecavüzüne uğrayan Alman kadınlarıyla ilgili olarak yazdığı “Askerler geldiğinde“ adlı kitabı piyasaya çıkıyor.
860 bin Alman kadına tecavüz edildi
Kadınların utançlarından kendi aile içerisinde bile konuşmaya çekindiklerini söyleyen yazar, “tecavüz konusu kamuoyunda konuşulunca akla hep Kızıl Ordu askerleri gelirdi” dedi. Gebhardt, papazların, doktorların ve askeri yargıçların raporlarından elde ettiği bilgileri yeni kitabında topladı. Film yapımcısı Helke Sander’in doksanlı yıllarda iki milyon Alman kadının Sovyet askerlerince tecavüz edildiği iddiasına katılmayan Gebhardt, bu rakamın yaklaşık yarım milyon olduğunu yazıyor. Kitapta, 190 bin Alman kadının Amerikan askerlerince tecavüz edildiği yer alırken, müttefik güçleri askerlerince tecavüze uğrayan Alman kadının sayısının yaklaşık olarak 860 bini bulduğunu belirtiyor.
Gruplar halinde tecavüz ettiler
Miriam Gebhardt kitabında, Amerikalı, İngiliz ve Fransız askerlerinin tecavüz şekillerinin Kızıl Ordu askerlerininkinden farklı olmadığına dikkati çekiyor: Evlere el konuluyor, yağmalanıyor ve sonra askerler gruplar halinde kadınlara tecavüz ediyor. Özellikle Bavyera eyaletinde papazlara günah çıkaran kadınların, Amerikan askerlerinin acımasız saldırılarını anlattıkları vurgulanıyor.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 09:00