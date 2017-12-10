Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
11 Aralık 2017 Antalya -...
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
banner468

Grup seks teklifini reddeden sevgilisinin testislerini ısırıp kopardı

İskoçya’da 43 yaşındaki Nunzia Del Viscio, sevgilisi ve onun arkadaşına 'üçlü' cinsel ilişki teklif etti. Erkek arkadaşından olumsuz yanıt alan kadın, adamın testislerini dişleri ile kopardı

Grup seks teklifini reddeden sevgilisinin testislerini ısırıp kopardı

İskoçya’da 43 yaşındaki Nunzia Del Viscio, sevgilisi ve onun arkadaşına 'üçlü' cinsel ilişki teklif etti. Erkek arkadaşından olumsuz yanıt alan kadın, adamın testislerini dişleri ile kopardı

10 Aralık 2017 Pazar 16:51
Grup seks teklifini reddeden sevgilisinin testislerini ısırıp kopardı
banner404

POSTA'DA yer alan haber göre, bir erkeğin testislerinin koptuğu ihbarını alan polis, eve geldiğinde kadının erkek arkadaşını kanlar içinde buldu.
Olay yerini arayan polis, kadını dişleri kan içinde ve yüzünde morluklarla evin dışında beklerken gözaltına aldı. Kadın polise, erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü bu yüzden kendini korumaya çalıştığını söyledi.
Üçlü ilişki teklif etti
Kadın ve sevgilisi Marcello Palma gece kulubünde gece geç saatlere kadar içki içtikten sonra iki arkadaşlarıyla birlikte eve geçtiler. İki erkek ve iki kadın ayrı odalara dağıldı.
Sabaha karşı Del Viscio, erkek arkadaşı ve onun başka bir arkadaşının birlikte kaldığı odaya çıplak bir şekilde girip, her ikisi ile aynı anda cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.
 
Dişleriyle kopardı
Palma verdiği ifadede, elbiselerini yüzüne fırlattıp kız arkadaşına evinden çıkmasını istediğini ve kadının bu isteğine olumsuz cevap alması üzerine çok sinirlendiğini söyledi. Kız arkadaşının kendisine saldırıp testislerini ısırdığını belirten adamın, tek testisinin koptuğu öğrenildi.
Ev hapsine mahkum oldu
Del Viscio, mahkemede erkek arkadaşının kendisine vurduğunu söyleyip savunmaya çalışmasına rağmen ceza almaktan kurtulamadı. Kadın, 6 ay boyunca saat 22:00-06:00 saatleri arasında ev hapsine ve adama 500 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.
Posta

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Testislerini Dişleriyle KopardıSaldırganEv Hapsiİskoçya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız yazar Benard: 'Türkiye soykırım yapmamıştır'
Fransız yazar Benard: 'Türkiye soykırım yapmamıştır'
Netanyahu'dan skandal açıklama
Netanyahu'dan skandal açıklama
Asker silah arkadaşlarını vurdu
Asker silah arkadaşlarını vurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim