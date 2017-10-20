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Grup seks konulu tezini sundu, doktora derecesi aldı!

Birmingham City Üniversitesi akademisyenlerinden Scoats, bugüne kadar eşi benzeri olmayan bir çalışmaya imza attı. Akademisyen, threesome tezi için çok sayıda genç kadın ve erkekle röportaj yaptı

Grup seks konulu tezini sundu, doktora derecesi aldı!

Birmingham City Üniversitesi akademisyenlerinden Scoats, bugüne kadar eşi benzeri olmayan bir çalışmaya imza attı. Akademisyen, threesome tezi için çok sayıda genç kadın ve erkekle röportaj yaptı

20 Ekim 2017 Cuma 18:33
Grup seks konulu tezini sundu, doktora derecesi aldı!
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İNGİLTERE'DEKİ Birmingham City Üniversitesi'nden Ryan Scoats, doktora tezini daha önce hiç araştırılmadığını keşfettiği üçlü grup seks konusu üzerine yazdı. Scoats, savunmasını başarıyla tamamlayarak doktora derecesi aldı.
Birmingham City Üniversitesi'nden Ryan Scoats, yıllar önceki kız arkadaşıyla birlikte bir başka kadınla cinsel ilişki yaşadı. Daha sonra bu gibi ilişkilerle ilgili bir inceleme olup olmadığını inceleyen Scoats, iki erkek ve bir kadının yer aldığı üç kişilik grup seksle ilgili hiçbir araştırma yapılmadığını keşfetti ve doktora tezini bunun üzerine yazmaya karar verdi.
 
Araştırması sırasında aylarca genç kadın ve erkeklerle cinsel deneyimleri hakkında röportaj yapan Scoats'ın tezi, savunma aşamasını başarıyla geçti. Scoats, bu konu hakkında edindiği bilgiler sayesinde doktora derecesini aldı.
 
Scoats'ın araştırmasına göre, gençler grup seks sırasında fiziksel etkileşimden kaçınıyor.

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Birmingham City ÜniversitesiScoatsGrup SeksTezDoktora
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