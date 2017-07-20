‘Grenfell için hemen şimdi adalet istiyoruz’

YANGININ meydana geldiği Kensington ilçesinin bazı sakinleri, belediyenin önceden kamuya açık olarak düzenlediği toplantıların yangının ardından artık kamuya kapalı hale getirilmesini, belediye binası önünde toplanarak protesto etti. Yangında ölenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan gösteri, belediyenin toplantısıyla eş zamanlı olarak düzenlendi. Protestoda katılımcılar, olayın nasıl faciaya dönüştüğüne açıklık getirilmesi ve yangının sorumlularının adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

BAŞBAKAN MAY SÖZ VERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May’in de sözünü verdiği üzere yangına ilişkin kamu soruşturmasının bir an önce başlatılması için hükümete çağrı yapan göstericiler, sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Belediye yetkililerinin yanan binanın sakinlerinin güvenlik şikayetlerine hiçbir zaman kulak vermediğini vurgulayan göstericiler, “Hemen şimdi adalet istiyoruz”, “Adalet yoksa barış da yok” ve “Kensington & Chelsea Belediyesi, katilsiniz” sloganları attı.Göstericiler “Grenfell için adalet”, “Belediyeciler, hükümetin size yutturduğu yalanları kusun” ve “Belediyedeki sorumlular istifa edin” yazılı pankartlar taşıdı.

ŞİKAYETLER GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİ

14 Haziran gecesi Kensington & Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında en az 80 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti. Bina sakinlerinin son dört yılda konutta yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın ‘güvenli’ ilan edildiği açıklanmıştı.