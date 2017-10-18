Greenpeace uçağı düştü!

BREZİLYA çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'e ait uçak düştü. Cessna 208 Caravan tipi uçağın düştüğü yer, Amazon ormanlarının içindeki Novo Airao kenti yakınları.
Kazada uçaktaki bir İsveç vatandaşı öldü, dört kişi yaralandı.
Brezilyalı yetkililer, uçağın neden düştüğüyle ilgili bir bilgi bulunmadığını açıkladı. Ordu bölgeye bir keşif uçağı gönderdi, deniz soruşturma ekibi de olay yerine sevk edildi.
Greenpeace ise kaza nedeniyle yasta olduklarıni bildirdi. Açıklamada, "Mağdurlara ve ailelerine yardım sağlamaya yönelik tüm çabalarımızı yoğunlaştırdık ve olayı soruşturan yetkili organlarla iş birliği içinde çalışıyoruz" denildi.
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