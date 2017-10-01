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Gözünün içine dövme yaptırdı! Şimdi kısmen kör

Gözünün akına dövme yaptıran Kanadalı model, görme yetisini kısmen kaybetti

Gözünün içine dövme yaptırdı! Şimdi kısmen kör

Gözünün akına dövme yaptıran Kanadalı model, görme yetisini kısmen kaybetti

01 Ekim 2017 Pazar 10:34
Gözünün içine dövme yaptırdı! Şimdi kısmen kör
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KANADALI model, gözünün beyaz kısmına dövme yaptırmak için gittiği dövmeciden, kısmen kör olarak çıktı.

GÖZÜNÜN BEYAZINA DÖVME YAPTIRMAK İSTEDİ

24 yaşındaki Catt Gallinger, gözünün iç kısmına dövme yaptırmak için  Kanada'da bir dövmeciye gitti.
ŞU AN KISMEN KÖR

Sklera olarak bilinen ve gözün beyaz tabakasını oluşturan kısmına dövme yaptırmak amacıyla gittiği dövmeciden kısmen kör olarak çıktı. Tamamen kör olma riski olan genç kadın, sürekli doktor gözetiminde yaşıyor.
SON ZAMANLARIN MODASI

Gözün akına dövme yaptırmak son zamanlarda moda olsa da, acemi ellerde bu dövmeyi yaptırmanın oldukça tehlikeli olduğu zaten biliniyordu.
 

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Son Güncelleme: 01.10.2017 10:36
Anahtar Kelimeler:
CanadaKanadaModa
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