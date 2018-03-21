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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Gözleriyle takip ediyor! Mezarlıkta bulunan oyuncak bebek korku saçtı

Meksika'daki isimsiz bir mezarın yanı başında bulunan ve gözleriyle karşısındaki insanı takip eden oyuncak bebek, içi kan dolu biberonuyla dünyanın en korkunç bebeği ünvanını kazanmış durumda

Gözleriyle takip ediyor! Mezarlıkta bulunan oyuncak bebek korku saçtı

Meksika'daki isimsiz bir mezarın yanı başında bulunan ve gözleriyle karşısındaki insanı takip eden oyuncak bebek, içi kan dolu biberonuyla dünyanın en korkunç bebeği ünvanını kazanmış durumda

21 Mart 2018 Çarşamba 09:08
Gözleriyle takip ediyor! Mezarlıkta bulunan oyuncak bebek korku saçtı
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GÖZLERİYLE sizi takip eden dünyanın en korkunç oyuncak bebeğinin görüntüleri internette büyük ilgi çekti.

İSİMSİZ BİR MEZARIN ÜZERİNDE DURUYOR

 Meksika'da bulunan bir mezarlıkta, isimsiz bir mezarın üzerine konulmuş halde bulunan bebek, ziyaretçileri ürkütüyor.

GÖZLERİYLE TAKİP EDİYOR

Sosyal medyada yayınlandıktan sonra 350 binden fazla izlenme alan bebeğin görüntülerinde, ne tarafa giderseniz gidin gözleriyle sizi takip etmesi dikkat çekiyor. Yanında biberon içinde bir şişe kan ile bulunan vampir bebek, ünlü film karakteri Chucky ile karşılaştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaMezarlık
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