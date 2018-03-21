Gözleriyle takip ediyor! Mezarlıkta bulunan oyuncak bebek korku saçtı

GÖZLERİYLE sizi takip eden dünyanın en korkunç oyuncak bebeğinin görüntüleri internette büyük ilgi çekti.
İSİMSİZ BİR MEZARIN ÜZERİNDE DURUYOR
Meksika'da bulunan bir mezarlıkta, isimsiz bir mezarın üzerine konulmuş halde bulunan bebek, ziyaretçileri ürkütüyor.
GÖZLERİYLE TAKİP EDİYOR
Sosyal medyada yayınlandıktan sonra 350 binden fazla izlenme alan bebeğin görüntülerinde, ne tarafa giderseniz gidin gözleriyle sizi takip etmesi dikkat çekiyor. Yanında biberon içinde bir şişe kan ile bulunan vampir bebek, ünlü film karakteri Chucky ile karşılaştırılıyor.
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