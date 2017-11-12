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Gözaltındaki prenslere ilginç izin! Kura sonucu eşleriyle görüştüler

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 11 prensten 5'ine eşleriyle görüşme hakkı tanındı. Kendi aralarında kura çeken prenslerden Velit bin Talal da ayrıldığı eşiyle görüştü

Gözaltındaki prenslere ilginç izin! Kura sonucu eşleriyle görüştüler

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 11 prensten 5'ine eşleriyle görüşme hakkı tanındı. Kendi aralarında kura çeken prenslerden Velit bin Talal da ayrıldığı eşiyle görüştü

12 Kasım 2017 Pazar 10:17
Gözaltındaki prenslere ilginç izin! Kura sonucu eşleriyle görüştüler
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SUUDİ Arabistan'da gözaltına alınan 11 prensten 5'ine eşleriyle görüşme hakkı verildi. Kura sonucu beş isim belirlendi. Prens Velit bin Talal da çocuklarının annesi olan ayrıldığı eşi Ameera ile görüştü.

100 MİLYAR DOLAR ÜLKE DIŞINA ÇIKTI

Suudi  Arabistan'da 5 Kasım'da başlayan soruşturma sonrasında dünya piyasaları sallandı. Prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının olduğu onlarca kişinin "yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla" gözaltına alınması sonrası ülkenin zenginleri, varlıklarını yurt dışına çıkarmaya başladı. Bugüne kadar dondurulan 1700 hesapta 800 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Körfez yatırımcıları, bir hafta içinde körfez hisselerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık satış yaptı.  Suudi Arabistan'daki diğer prens ve zenginler kendilerinin de hesaplarına el konulması ihtimaline karşı harekete geçti. Nakit ve likit kaynakların  Suudi Arabistan'dan diğer Körfez ülkelerine geçişi için milyarderler ve milyonerler, bankalarla, varlık yöneticileriyle ve danışmanlarla görüşmeye başladı. Şimdiden yaklaşık 100 milyar doların ülke dışına çıktığı iddia edildi.

KURA ÇEKİLDİ

Bu arada  Riyad'daki Ritz Carlton Otel'de tutulan prenslerle ilgili ilginç bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Arap basınında çıkan haberlere göre gözaltında bulunan 5 prense eşleriyle görüşme imkanı tanındı. Ancak prensler bu beş ismin belirlenmesi için aralarında kura çekti. Kurada Prens Velit bin Talal'ın da ismi çıktı. Talal'ın 2013'te boşandığı eşi Ameera ile görüştüğü belirtildi. Talal'ın çocuklarının annesi olması dolayısıyla ve çocuklarına haber göndermesi için Ameera ile görüştüğü iddia edildi.

​SUUDİ UÇAKLARI YEMEN'İ VURDU

Suudi  Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon güçleri,  Yemen'in başkenti Sana'da Savunma Bakanlığı'nı hedef alan iki hava saldırısı düzenledi. Civardaki binaların isabet alınması sebebiyle sivil kayıpların olduğu belirlendi. 11 uçak tarafından iki ya da üç kez hava saldırısı yapıldığı kaydedildi. Operasyondaki pilotların tamamının  ABD'li olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
YemenSuudi ArabistanDünya
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