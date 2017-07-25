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Gözaltında ölüm protesto edildi

İngiltere’de gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden siyahi genç Rashan Charles, başkent Londra’da düzenlenen gösteriyle anıldı

Gözaltında ölüm protesto edildi

İngiltere’de gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden siyahi genç Rashan Charles, başkent Londra’da düzenlenen gösteriyle anıldı

25 Temmuz 2017 Salı 10:40
Gözaltında ölüm protesto edildi
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LONDRA’NIN  doğusunda Kingsland Caddesi’nde geçen cumartesi günü polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede ölen Charles’ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, olay yerinin yakınında Stoke Newington karakolu önünde toplandı. Karakoldan olayın yaşandığı dükkana doğru yürüyen grup, 20 yaşındaki Charles’ın polis memurunun gözaltısı sonucu hayatını kaybettiğini savunarak, güvenlik güçlerinin özellikle siyahi gençleri gözaltına almasından duydukları endişe ve öfkeyi dile getirdi. Güzergah boyunca “Rash için adalet istiyoruz”, “Rashan’ı kim öldürdü? Polisler öldürdü” ve “Katiller kim? Katiller polisler” sloganları atan, ırkçılık karşıtı göstericiler, “Siyahilerin yaşamları önemlidir” ve “Adalet yoksa barış da yok” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılanlar olayın meydana geldiği dükkanın önüne çiçek ve mum bıraktı. Yürüyüş nedeniyle Stoke Newington Caddesinde trafik akışı bir süreliğine aksadı. Bazı göstericiler, yola yatarak araçların kavşaklardaki geçişlerini engelledi.

‘POLİSLER BOYNUNU KIRDI’ İDDİASI

Yürüyüşü destekleyenler arasında yer alan 38 yaşındaki Gülşah Toran, Charles’ın “elinde büyüdüğünü” söyledi. Charles ailesinin uzun yıllardır komşusu olduğunu dile getiren Toran, polis şiddetini protesto etmek için eyleme katıldığını belirterek, “Çok sevdiğimizi kaybettik. (Rashan) Sigara almak için dükkana girdi, ardından polisler saldırdı. Ağzına bir şey attığını söylüyorlar. (Polisler) Yere savuruyorlar görüntülerde izlediğiniz gibi. Boynunu kırdılar” diye konuştu. Göstericilerin polise öfkeli olduğunu anlatan Toran, “Hepimizin çocuğu olabilirdi” dedi.Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteriyi, Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.


 

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Anahtar Kelimeler:
Rashan CharlesLondraGösteri
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