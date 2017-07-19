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Gözaltına alınmıştı: Serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da, kısa etek ve kolsuz bluz giyerek gezdiği görüntüleri paylaşan kadın gözaltına alınmıştı. Genç kadın, gelen yoğun tepkilerin ardından serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı: Serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da, kısa etek ve kolsuz bluz giyerek gezdiği görüntüleri paylaşan kadın gözaltına alınmıştı. Genç kadın, gelen yoğun tepkilerin ardından serbest bırakıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:42
Gözaltına alınmıştı: Serbest bırakıldı
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DEVLET televizyonu El Ekberiye’nin aktardığına göre başkent Riyad polisi, uygunsuz giyindiği gerekçesiyle kadını gözaltına aldı.Olaya sosyal medyada dünya çapında gelen yoğun tepkilerin ardından emniyet, kadını serbest bıraktı.

 "Bilgisi olmadan servis edilmiş" denilerek serbest bırakıldı

 Bugün Riyad’daki ’Suudi Uluslararası İletişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının birkaç saat sorgulandığı; ancak tutuklanmadığı ve yargılanmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, videonun kadının bilgisi olmadan servis edildiği iddia edildi.

 Sosyal ağ Snapchat’te, bu hafta sonu Khulood rumuzlu hesaptan kısa klipler halinde paylaşılan görüntülerde, genç kadın Riyad’ın kuzeyindeki Najd bölgesinde yer alan tarihi Uşaykır kalesini gezerken görülüyor. Suudi yasalarına göre kadınların çarşaf giymesi öngörülürken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kesimler, ismi bilinmeyen kadının yargılanması çağrıları yapmıştı.

Bazı kullanıcılar ise Ivanka Trump, Angela Merkel gibi siyasi isimlerin Suudi Arabistan’ı ziyaretleri sırasında başlarını örtmelerinin istenmediğini, bu nedenle Suudi kanunlarının ikiyüzlü olduğunu ifade etti.

 Suudi Arabistan’da kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, kocalarının ya da aileden bir erkeğin izni olmadan pasaport alamıyor, yurtdışına çıkamıyor.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 20:44
Anahtar Kelimeler:
GözaltınaSerbestSuudi Arabistan
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