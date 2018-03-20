Gözaltı nedeni belli oldu! Sarkozy'i Kaddafi'nin paraları yaktı

FRANSA'NIN eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

KADDAFİ'NİN PARALARI SARKOZY'İ YAKTI

Fransa polisi, eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi gözaltına aldı. Adli kaynaklar, Sarkozy'nin kampanyasına Muammer Kaddafi'nin Libya rejiminden gelen maddi desteğin soruşturulduğunu ve eski liderin bu yüzden gözaltına alındığını bildiriyor.

5 MİLYON AVROLUK PARA DESTEĞİ

1955 yılında Paris'te doğan Sarkozy, 2007'de Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti. 2012'de görev süresi biten Sarkozy hakkında 2014 yılında açılan yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Sarkozy'nin telefon kayıtları yayınlamış ve 5 milyon Avroluk bir finansman desteğinin Muammer Kaddafi liderliğindeki Libya yönetimi tarafından yapıldığını belirtmişti.

ÇANTA DOLUSU PARA

Sarkozy hakkında 2013'te bu iddialar nedeniyle ön soruşturma açılmıştı. Eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim, 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş, üzerinde bulunan notlarda da Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği ortaya çıkmıştı.

"SARKOZY'DEN ÇOK KADDAFİ'Yİ İNANDIRICI BULUYORUM"

Kaddafi ile Fransa arasında ilişkiyi sağlayan kişi olarak gösterilen ve kısa süre önce Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Beşir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiğini söyledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den çok Kaddafi'yi inandırıcı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

SAHTE FATURA SUÇLAMASI

Sarkozy daha önce de, seçim kampanyasının finansmanında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla; bu faturaları parti harcaması olarak göstermekle ve seçim kampanyası için yasal sınır olan 22.5 milyon Avroyu aşmakla suçlanmıştı.

SARKOZY "SİYASİ SORUŞTURMA" DEMİŞTİ

Sarkozy'nin Neuilly kentindeki belediye başkanlığı döneminden beri sık sık ziyaret ettiği Fransız kozmetik devi L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan zarflar içinde kayıt dışı para yardımları aldığını iddia edilmiş; eski cumhurbaşkanı ise iddiaları ve soruşturmayı 'siyasi' olarak nitelendirmişti.

Sarkozy, 2002-2004 ve 2005-2007 arasında Fransa İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, 2007'de yapılan seçimde sosyalist aday Segolene Royal'i geride bırakarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.