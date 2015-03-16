Gösteri uçakları havada çarpıştı

Endonezya'nın Jüpiter hava akrobasi takımında yer alan uçaklar, Langkawi'de düzenlenen havacılık fuarında düzenlenecek gösteri öncesinde prova yaparken havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından alev alan uçakta bulunan iki pilot paraşütle atlamayı başardı. Havaalanı yakınlarına düşen uçak yanarak kül olurken ormanlık alana düşen diğer uçakta bulunan 2 pilot da paraşütle atlamayı başardı. Kazada yaralanan 4 pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken uçakların çarpışma ve pilotların atlama anı bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.