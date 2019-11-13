Görüşmeye saatler kala bomba iddia: Trump'ın Erdoğan'a bir teklifi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine saatler kala Washington Post gazetesinden gündem yaratacak bir iddia geldi. Gazete, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini ileri sürdü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye saatine göre 20.00'da bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara- Washington hattında yaşanan gerginlik devam ederken söz konusu görüşme iki taraf için de önem taşıyor. Akşam saatlerinde gerçekleşeceği ifade edilen görüşme beklenirken Washington Post gazetesinden bir iddia geldi.
TRUMP'TAN 100 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF
Gazete, Trump'ın Erdoğan için 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ile S-400 alımı nedeniyle yaptırım sorununu çözmeyi öngören yeni teklifler hazırladığını öne sürdü. Kaynaklar, Trump'ın geçen hafta Erdoğan'a bir mektup gönderdiğini, bu tekliflerin de mektupta yer aldığını öne sürdü. WP, "Trump'ın tekliflerinin geçen ay Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekleyen ABD Temsilciler Meclisi üyelerini muhtemelen çok öfkelendireceğini" de yazdı.
MEKTUP MUAMMASI
Middle East Eye'da Ragıp Soylu imzasıyla çıkan haberde , Trump'ın Erdoğan'a yeni bir mektup gönderdiği, S-400'lerin aktive edilmemesi ve yeniden Rus yapımı silah sistemleri alınmaması güvencesi istediği, aksi takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulamak zorunda kalacağını ilettiği iddia edilmişti. Ancak ABD Savunma Bakanı Mike Esper, böyle bir mektuptan haberdar olmadığını söylemekle birlikte, "mektuptan haberdar olmamasının, bir mektup yazılmadığı anlamına gelmediğini" söylemişti.
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