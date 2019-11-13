Görüşmeler devam ederken Trump'tan kritik F-35 mesajı!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmeden sonra Trump ve Erdoğan bir kez daha Oval Ofise geçip orada açıklama yaptılar. Trump, "Erdoğan ve senatörlerle F-35'lerle ilgili konuşuyoruz. Bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum" dedi.

ERDOĞAN VE TRUMP ÇALIŞMA YEMEĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Dün ABD'li iş adamları ile görüşen Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti.