Görünmez kaza! 3 yaşındaki çocuk tren yoluna düştü

ÇİN'DE üç yaşındaki kız çocuğu tek başına trene binmek istediği sırada tren ve platform arasındaki boşluğa düştü. Olay yerinden geçen polis ani bir hareketle kızı kurtardı.
TESADÜFEN ORADAN GEÇEN POLİS SON ANDA KURTARDI
Fujian şehrinde gelen meydana gelen olayda, küçük kızın anne ve babası platform üzerinde bulunan bir bankta oturdukları sırada küçük kız anne ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanıp trene doğru yürümeye başladı. Tren ve platform arasına düşen kızı, olay yerinden geçen polis memuru trenin hareket etmesinden hemen önce ellerinden tutup platform üzerine çıkardı.
Kurtarılan çocuk annesi ve babasını görünce gözyaşları içinde anne ve babasına sarıldı
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.