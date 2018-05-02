Görünmez kaza! 3 yaşındaki çocuk tren yoluna düştü

ÇİN'DE üç yaşındaki kız çocuğu tek başına trene binmek istediği sırada tren ve platform arasındaki boşluğa düştü. Olay yerinden geçen polis ani bir hareketle kızı kurtardı.

TESADÜFEN ORADAN GEÇEN POLİS SON ANDA KURTARDI

Fujian şehrinde gelen meydana gelen olayda, küçük kızın anne ve babası platform üzerinde bulunan bir bankta oturdukları sırada küçük kız anne ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanıp trene doğru yürümeye başladı. Tren ve platform arasına düşen kızı, olay yerinden geçen polis memuru trenin hareket etmesinden hemen önce ellerinden tutup platform üzerine çıkardı.

Kurtarılan çocuk annesi ve babasını görünce gözyaşları içinde anne ve babasına sarıldı