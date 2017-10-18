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Görülmemiş ceza! Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye...

Türkiye'de de şubeleri bulunan bir fast-food zincirinin İngiltere şubelerinden birinde pizza beklerken seks yapan çifte ilginç bir ceza geldi. Genç sevgililer 23 ay boyunca geceyi birlikte geçiremeyecek

Görülmemiş ceza! Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye...

Türkiye'de de şubeleri bulunan bir fast-food zincirinin İngiltere şubelerinden birinde pizza beklerken seks yapan çifte ilginç bir ceza geldi. Genç sevgililer 23 ay boyunca geceyi birlikte geçiremeyecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 07:49
Görülmemiş ceza! Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye...
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SCARBOROUGH carborough kentinde yaşayan Danielle Hirst ve Craig Smith adlı sevgililer, 28 Şubat'ta meşhur pizzacının bir şubesinde cinsel ilişkiye girerken güvenlik kameralarına takıldı.
 
Bugün hâkim karşısına çıkan sevgililer cezaevine girmekten son anda kurtuldu. Mahkeme çifte 12 ay toplumsal hizmetin yanı sıra akşam 07.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında aynı evde kalmama cezası verdi.
 
Görüntüler bir restoran çalışanınca sosyal medyada yayınlanmış ve Hirst ile Smith gözaltına alınmıştı.
 
29 yaşındaki Hirst polis sorgusunda olaydan dolayı özür dilemiş ve cezayı hak ettiklerini söylemişti. 31 yaşındaki Smith ise ifade vermeyi reddetmişti.

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Son Güncelleme: 18.10.2017 08:31
Anahtar Kelimeler:
PizzaİngiltereFast-food
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