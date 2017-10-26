Gören inanamıyor! Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'a basmadı

Sahibi halının üzerine konan Kuran-ı Kerim'in üzerinde elini dolaştırarak kediye yemek vermesine rağmen, kedi o bölgeden geçmiyor. Kedinin sahibi bu sefer yere başka bir kitap koyuyor. Elini tekrar kitabın üzerinde dolaştırarak kediye yiyecek verdiğinde kedinin kitabın üzerine bastığı görülüyor.

FAS 'TA bir evde çekilen videoda, sahibinin uğraşlarına rağmen Kuran -ı Kerim'in üzerine basmayan kedi nin görüntüleri yer alıyor.

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