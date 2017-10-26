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Gören inanamıyor! Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'a basmadı

Sahibi ne yaparsa yapsın Kur'an-ı Kerim'e basmayan kedi, görenleri şaşkına çevirdi

Gören inanamıyor! Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'a basmadı

Sahibi ne yaparsa yapsın Kur'an-ı Kerim'e basmayan kedi, görenleri şaşkına çevirdi

26 Ekim 2017 Perşembe 10:56
Gören inanamıyor! Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'a basmadı
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FAS'TA bir evde çekilen videoda, sahibinin uğraşlarına rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmayan kedinin görüntüleri yer alıyor.

KUR'AN-I KERİM'E BASMIYOR, BAŞKA KİTAPLARA BASIYOR

Sahibi halının üzerine konan Kuran-ı Kerim'in üzerinde elini dolaştırarak kediye yemek vermesine rağmen, kedi o bölgeden geçmiyor. Kedinin sahibi bu sefer yere başka bir kitap koyuyor. Elini tekrar kitabın üzerinde dolaştırarak kediye yiyecek verdiğinde kedinin kitabın üzerine bastığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FasKURANI KERİME BAMAYAN KEDİKediKuran
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