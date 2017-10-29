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Gördüğü manzara sonrası 10 dikiş attılar

İspanya 2. Liginde forma giyen Bittolo, maçta cinsel organına aldığı darbe sonrasında hastanelik oldu. 27 yaşındaki futbolcunun cinsel organına 10 dikiş atıldı

Gördüğü manzara sonrası 10 dikiş attılar

İspanya 2. Liginde forma giyen Bittolo, maçta cinsel organına aldığı darbe sonrasında hastanelik oldu. 27 yaşındaki futbolcunun cinsel organına 10 dikiş atıldı

29 Ekim 2017 Pazar 12:36
Gördüğü manzara sonrası 10 dikiş attılar
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İSPANYA 2. Ligi'nde Albacete ile Huesca arasında oynanan maçta talihsiz bir olay yaşandı.

Golsüz devam eden mücadelenin son bölümünde Albacete'li Mariano Bittolo ile takım arkadaşı Roman Zozulya hava topu savunması yaptıkları sırada çarpıştı. Hava topuna yükselen Zozulya ile arkasındaki Bittolo'nun kötü bir şekilde çarpıştığı pozisyon sonrası Bittolo penaltı noktası yakınında yerde kaldı.

CİNSEL ORGANINA 10 DİKİŞ ATILDI

Karşılaşmanın 82. dakikasında meydana gelen talihsiz kazanın ardından sağlık görevlileri Bittolo'ya müdahale etti. Cinsel organının bulunduğu bölgeye darbe alan ve oyuna devam edemeyen Bittolo, yerini David Morillas'a bıraktı. İki takım arasındaki müsabaka 0-0 sona erdi.

Albacete'nin kulüp doktoru Eduardo Rodriguez, maç yaptığı açıklamada 27 yaşındaki oyuncunun cinsel organına 10 dikiş atılması gerektiğini ve bu yüzden kenara geldiğini belirtti. Doktor, Arjantinli oyuncunun çok fazla maç kaçırmayacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaSpor
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