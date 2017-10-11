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Google, Apple'ı yanlışlıkla satın aldı

Google, iki dakikalığına dünyanın en değerli şirketi Apple'ı satın aldı. Uluslararası haber ajansı Dow Jones Newswires yanlışlıkla Google`ın, Apple`ı 9 milyar dolar karşılığında satın aldığı duyuruldu. Yanlış duyurunun ardından Apple'ın hisseleri düşüşe geçti

Google, Apple'ı yanlışlıkla satın aldı

Google, iki dakikalığına dünyanın en değerli şirketi Apple'ı satın aldı. Uluslararası haber ajansı Dow Jones Newswires yanlışlıkla Google`ın, Apple`ı 9 milyar dolar karşılığında satın aldığı duyuruldu. Yanlış duyurunun ardından Apple'ın hisseleri düşüşe geçti

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:40
Google, Apple'ı yanlışlıkla satın aldı
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TEKNOLOJİ dünyasının iki büyük firması Google ve Apple. Piyasada güçlü itibara sahip bu iki firma, yüksek para rezervlerini de ellerinde tutuyor. Bu iki firma arasındaki çekişme şimdiyse ilginç bir boyuta ulaştı.

Uluslararası haber ajansı Dow Jones Newswires, dün Google'ın Apple'ı satın aldığını açıkladı. Habere göre Google, Apple için sadece 9 milyar dolar ödeme yaptı. Apple hisselerini satın alan Google, sadece 2 dakikalığına hükümdar olabildi. 9to5Mac sitesine yapılan açıklamada, haberin teknik bir hata sonucunda yayınlandığı ve 2 dakika içinde kaldırıldığı belirtildi. Olaydan önce 158 dolar olan Apple hisseleri, bu olayın ardından 155 dolara kadar geriledi.


Dow Jones Newswires yöneticileri yaşananlardan dolayı özür dilerken, olayların arkasında bir siber saldırının olduğu iddiası reddedildi. Dow Jones CEO’su William Lewis ise yaşananların test materyallerinin yanlışlıkla yayınlanmasından ibaret olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
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