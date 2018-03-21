Gökyüzünde dehşet anları! 2 paraşütçü havada çarpıştı

MEKSİKA'NIN Oaxaca şehrinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği kötü bitti. Sahildeki etkinlik sırasında iki paraşüt havada çarpıştı.
SON ANLARI KAMERADA
Çarpışmanın etkisiyle paraşütlerden biri yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa anbean görüntülendi.
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