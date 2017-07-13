Gökten şelale gibi yağmur indi!

FOTOĞRAFÇI Jeff Chen tarafından paylaşılan bu görüntü Tayvan'ın başkenti Taipei'den. Şehrin bir bölümünün üzerine sanki bir şelale gibi inen yoğun yamur şehrin diğer tarafından net şekilde görüldü.Uzaktan bakıldığında şehrin yarısı cetvelle bölünmüş gibiydi. Şehrin bir yanında yağmur varken diğer taraf sadece bulutluydu.Hava uzmanları bu görüntünün Tayvan iklimi için normal bir durum olduğunu bu görüntünün düzensiz nem dağılımından kaynaklandığını söyledi.
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