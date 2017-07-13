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‘Göçmenlerin yükü eşit paylaşılmadı’

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir araya geldikleri üçlü zirvede, daha güçlü ve birbirine bağlı bir AB’ye ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede bir itirafta bulundu

‘Göçmenlerin yükü eşit paylaşılmadı’

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir araya geldikleri üçlü zirvede, daha güçlü ve birbirine bağlı bir AB’ye ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede bir itirafta bulundu

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:17
‘Göçmenlerin yükü eşit paylaşılmadı’
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İTALYA’NIN  Trieste kentindeki Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi öncesinde İtalya, Almanya ve Fransa’nın liderleri, kıyı şeridine yanaşan İtalyan donanmasına ait Palinuro gemisinde üçlü zirvede bir araya geldi. Liderler gemide yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Liderlerin birliktelik vurgusu ve göçmen krizine ilişkin İtalya’yla dayanışma mesajlarının dikkati çektiği toplantıda ev sahibi olarak ilk sözü İtalya Başbakanı Gentiloni aldı. Gentiloni, bu zirve sayesinde Avrupa’ya ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, “Daha güçlü ve daha birbirine bağlı bir AB’ye ihtiyaç olduğunu teyit ettik” dedi. AB’yi sarsan düzensiz göç krizine de değinen Gentiloni, ülkesinin göçmen karşılama konusunda üzerine düşeni yaptığını savundu. Gentiloni, “Göçmen politikalarında sadece bazı ülkeler sorumluluğu üstlenemez, bu bütün AB tarafından paylaşılmalıdır” diye konuştu.

AB SADECE EKONOMİDEN İBARET DEĞİL

Almanya Başbakanı Angela Merkel de göçmenler konusunda İtalya’nın üzerine düşeni yaptığını, Almanya’nın da gerekli dayanışmayı göstereceğini belirterek, “İtalya, özellikle göçmenlerin karşılanması ve kayıt altına alınması konularında önemli işler yaptı. Biz üçümüz, yasa dışı göç konusunda Afrika ile iş birliği yapmayı ele almamız gerektiğini biliyoruz, özellikle de Libya ve Nijer büyük önem taşıyor” dedi. Avrupa’nın göçe neden olan etkenlerle mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Merkel ayrıca, Libya’nın siyasi istikrara kavuşturulması gerektiğine işaret etti. Merkel, AB’nin sadece bir ekonomik topluluk olmadığına dikkati çekerek, “Avrupa sadece ekonomiden ibaret olamaz, Avrupa meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeli” diye konuştu.

EKONOMİK NEDENLERLE GELENİ KABUL EDEMEYİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göçmen kriziyle ilgili özeleştiride bulunarak, “İtalya’ya, bu konuda dayanışmamızı belirtmek istiyorum. Fransa, göçmen krizinde her zaman üzerine düşeni yapmadı. Şimdi bu süreci hızlandıracağız ve bunu yapacağız” dedi. Fransa’nın düzensiz göç için gereğini yapacağını vurgulayan Macron, iltica talebinde bulunanlar arasında fark olduğunu belirterek, “Ekonomik nedenlerle gelenleri aynı şekilde kabul edemeyiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Paolo GentiloniAngela MerkelEmmanuel Macron
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