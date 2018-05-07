Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102279
ALTIN
179.416
DOLAR
4.2497
STERLİN
5.7452
EURO
5.0699
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Canan Karatay, botoks yerine kelle paça önerdi
Canan Karatay, botoks yerine kelle...
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK hizmete giriyor
Yerli ve milli baz istasyonu...

Gizlice kadınları videoya alan sapık suçüstü yakalandı

Singapur'da gizlice kadınların uygunsuz videolarını çeken adam, bir başka vatandaş tarafından görüntülendi. Polise şikayet edilen adam gözaltına alındı.

Gizlice kadınları videoya alan sapık suçüstü yakalandı

Singapur'da gizlice kadınların uygunsuz videolarını çeken adam, bir başka vatandaş tarafından görüntülendi. Polise şikayet edilen adam gözaltına alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:44
Gizlice kadınları videoya alan sapık suçüstü yakalandı
banner404

SİNGAPUR'da bir tren istasyonun yürüyen merdivenlerinde telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık suç üstü yakalanıp tutuklandı.

BAŞKA BİR VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fitri Hakim isimli yolcu, trene binmek için merdivenlerden çıkan kadının arkasında durup cüzdanı ile gizlemeye çalıştığı telefonu ile etek altı görüntülerini çeken 27 yaşındaki sapığı görüntüledi.

REDDETTİ AMA KANITLARDAN KAÇAMADI

Fitri, olayı polise bildirdi. Sapık iddiaları yalanlayınca kendisine çektiği videoları gösterdi. Polis, sapığın telefonunda bir çok kadına ait etek altı görüntüler buldu. Polis merkezine götürülen sapık tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SingapurGizlice Kadınları Videoya Alan Sapık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kur'an değişmeli" diyen Fransızlara hükümetten çok sert tepki!
"Kur'an değişmeli" diyen Fransızlara hükümetten çok sert tepki!
Kıtlık yüzünden takasa başladılar! Saç kesene 5 muz, 2 yumurta
Kıtlık yüzünden takasa başladılar! Saç kesene 5 muz, 2 yumurta
Ruhani'den Trump'a: Pişman olursun
Ruhani'den Trump'a: Pişman olursun

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim