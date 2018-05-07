Gizlice kadınları videoya alan sapık suçüstü yakalandı

SİNGAPUR'da bir tren istasyonun yürüyen merdivenlerinde telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık suç üstü yakalanıp tutuklandı.
BAŞKA BİR VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Fitri Hakim isimli yolcu, trene binmek için merdivenlerden çıkan kadının arkasında durup cüzdanı ile gizlemeye çalıştığı telefonu ile etek altı görüntülerini çeken 27 yaşındaki sapığı görüntüledi.
REDDETTİ AMA KANITLARDAN KAÇAMADI
Fitri, olayı polise bildirdi. Sapık iddiaları yalanlayınca kendisine çektiği videoları gösterdi. Polis, sapığın telefonunda bir çok kadına ait etek altı görüntüler buldu. Polis merkezine götürülen sapık tutuklandı.
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