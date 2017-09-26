Gizli toplantının detayları: Kerkük başkent olacak, PKK ile…

IRAK'IN Kerkük ilinde referandum öncesi gerçekleşen gizli toplantı Irak'ın geleceği için yeni ve tehlikeli kararların alındığı sır görüşme niteliği taşıyor. Kerkük'ün Başkent, Suriye'de işgalci durumdaki PKK ile ortak ordu kurulması, sınır kapılarının ortadan kaldırılması, ortak kimlik ve müşterek pasaport kullanılması ile Türkmen ve Araplara dönük tehcirin devam etmesinin konuşulduğu görüşmede ayrıca mevcut sözde kürdistan haritasının daha da büyümesi gerektiği vurgulandı.



YOL HARİTASI İSRAİL'DEN

Tüm baskı ve uyarılara rağmen referandum ısrarından vazgeçmeyen Barzani'ye, İsrail ve batılı destekçileri, referandum sonrası takip edeceği Bağımsız Kürdistan için takip edeceği yol haritası verdi. Son 20 günlük dönemde Başta ABD, İngiltere, Fransa ve İsrailli üst düzey temsilcilerle görüşen Barzani, kapalı kapılar ardında gerçekleşen gizli görüşmelerde Birleşik Kürdistan konusunda dış güçlerden tam destek aldı.



MUSUL'U DA VERECEĞİZ VAADİ

Barzani'nin kurmayları ile 22 Eylül'de Hoşyar Zebari'nin evinde gerçekleşen gizli görüşmede Kerkük'ün Kürdistan'ın başkenti olacağı, ortak ordu kurulması ve bundan sonraki süreçte Musul'un da sözde Bağımsız Kürdistan'a bağlanacağı vaat edildi.



TALİMATLAR EN ÜNLÜ HAİNDEN!

Irak'ın ABD işgali sonrası hazırlanan 2005 Anayasası ile bölünmesini sağlayan ve Barzani'ye özerk bölge statüsü kazandıran ABD'li diplomat Peter Woodard Galbraith, ABD'nin eski Irak Büyükelçisi Zalmay Halilzad'la birlikte Fransa eski Dış İşleri Bakanı Bernard Kouchner'in katıldığı toplantıda Barzani'ye son talimatlar verildi. Referandum ve sonrasının konuşulduğu zirveden sızan bilgilere göre, 2018 Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bağımsızlığa giden sürece dair takvimin işleyeceği görüşmeye katılan Barzani'nin kurmaylarına iletildi.



KERKÜK YENİ BAŞKENT

Hoşyar Zebari'nin evinde yapılan toplantı da Kerkük'ün taşıdığı ekonomik ve stratejik konum açısından yeni başkent ilan edilebileceği, 2005 Anayasasında Peter Woodard Galbraith'in İhtilaflı bölgeler oyunu ile belirsizliğini koruyan ve Musul dahil bir çok bölgeyi içeren alanın Kürdistan haritasına katılacağı konuşuldu.



PKK İLE ORTAK ORDU

Barzani yönetiminin 25 Eylül referandumu ile eş zamanlı yürütülen Suriye'de özerk bölgeler projesi de aynı toplantıda konuşulan konular arasında yer aldı. Suriye'nin Afrin, Haseke, Munbiç, kamışlı, Tel Abyat, Dırbesiye, Aynel Arap gibi PKK işgalinde olan bölgelerinde gerçekleşen sözde seçimlerle PKK'lı yöneticiler iş başına getirildi. 2018 yılı Ocak ayında ise aynı işgal bölgelerinde bağımsızlık oylaması gerçekleştirilecek. Aynı takvim doğrultusunda 2018 yılı ortalarında 'Ortak Ordu' kurularak birleşik Kürdistan projesinin Suriye ve Irak ayağı tamamlanmış olacak. Suriye'de Haseke, Deir ez Zor ve Rakka, Irak'ta ise Kerkük ve Musul bölgelerinde yer alan zengin petrol ve doğalgaz yataklarının bağımsız Kürdistan'ın geleceği için taşıdığı önem yine aynı toplantı da konuşulan konular arasında yer aldı. Suriye ve Irak'ta en az % 65'lik petrol gelirinin korsan devlete kazandırılacağı da verilen vaatler arasında yer aldı.