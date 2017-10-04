Gittikçe yayılıyor! 28 ölü

Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı nca, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için Antananarivo'da sağlık merkezi de kuruldu.

Hastalık nedeniyle ölenler arasında Madagaskar 'a Hint Okyanusu Şampiyon Kulüpler Kupası maçları için giden Seyşeller Kadın Milli Basketbol Takımı Koçu Alix Allisop da bulunuyor.

SAĞLIK Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında yayılmaya başlayan hastalığa yakalanan 150 kişiden 28'inin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada, şüpheli vakaların tespiti için başkent Antananarivo'da özellikle havaalanları ve minibüs duraklarında kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi.

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