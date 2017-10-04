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Gittikçe yayılıyor! 28 ölü

Madagaskar'daki veba salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Eğitime ara verilen okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor

Gittikçe yayılıyor! 28 ölü

Madagaskar'daki veba salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Eğitime ara verilen okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:49
Gittikçe yayılıyor! 28 ölü
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SAĞLIK Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında yayılmaya başlayan hastalığa yakalanan 150 kişiden 28'inin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Açıklamada, şüpheli vakaların tespiti için başkent Antananarivo'da özellikle havaalanları ve minibüs duraklarında kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Bakanlık, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, 145 vakanın 26'sının ölümle sonuçlandığını belirtmişti.

Hastalık nedeniyle ölenler arasında Madagaskar'a Hint Okyanusu Şampiyon Kulüpler Kupası maçları için giden Seyşeller Kadın Milli Basketbol Takımı Koçu Alix Allisop da bulunuyor.

Salgın nedeniyle eğitime bir hafta ara verilen okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Sağlık Bakanlığınca, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için Antananarivo'da sağlık merkezi de kuruldu.

Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

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Sağlık BakanlığıMadagaskarEğitimDezenfektasyon
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