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Gezegen avcısı Tess yola çıktı

Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla Tess uydusu, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı

Gezegen avcısı Tess yola çıktı

Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla Tess uydusu, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı

20 Nisan 2018 Cuma 08:32
Gezegen avcısı Tess yola çıktı
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UYDU, yörüngeye giren gezegenlerin yüzlerini değiştirdiklerinde ortaya çıkan parlaklıkta azalma işaretlerini yakalama umuduyla çok sayıda yıldız sistemini inceleyecek. Tess uydusunun amacı, uzayda daha sonra farklı teleskopların daha ayrıntılı şekilde inceleyeceği yerlerin bir kataloğunu yapmak. Projeye liderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) George Ricker "Tess'te neredeyse tüm gökyüzünü gözlemleyebilecek dört adet çok hassas kamera bulunuyor" dedi. TESS uydusu, öncüsü Kepler uzay teleskopunun görevini devralmak için tasarlandı. Kepler geçtiğimiz 20 yıl boyunca 3700 kadar gezegen keşfetti.

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Anahtar Kelimeler:
GÜNEŞ SİSTEMİGezegen Avcısı Tess
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